Carburanti: Ciriani, sciopero benzinai? Non ce l'abbiamo con loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- "Quando si parla di speculazioni sul prezzo della benzina naturalmente non si parla del povero gestore delle pompe, che ha un introito minimo perché si parla di pochi centesimi al litro. Noi parliamo delle speculazioni internazionali sul prezzo del gas e della benzina che è evidente". LO ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ai microfoni di "Radio anch'io", commentando la notizia dello sciopero nazionale di due giorni indetto dai benzinai. "Stiamo aiutando il consumatore a scegliere in trasparenza, non ce l'abbiamo sicuramente con chi fa un lavoro duro guadagnando pochi denaro", ha aggiunto sottolineando che "il prezzo alla pompa è in linea con quelli dell'anno scorso". (Rin)