Energia: Hsbc concede prestito di 316 milioni di euro per espansione miniera di carbone in Germania

- L'istituto bancario britannico Hsbc ha concesso un prestito multimilionario alla compagnia energetica tedesca Rwe, che intende espandere la miniera di carbone a cielo aperto Garzweiler II. Il prestito, da 340 milioni di dollari (circa 316 milioni di euro), arriva nonostante l'impegno della banca a "cercare di ritirarsi" dal finanziamento del combustibile fossile. Secondo un'indagine del Bureau of Investigative Journalism, ripresa dal quotidiano "The Times", prima di autorizzare il prestito a Rwe, i banchieri di Hsbc avevano espresso preoccupazioni per l'espansione della miniera, che dovrebbe produrre circa 190 milioni di tonnellate di lignite, il più inquinante di tutti i tipi di carbone. (Rel)