Francia-Algeria: Macron, non chiederò scusa per la colonizzazione

- Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che, a nome della Francia non si scuserà con l'Algeria per la colonizzazione finita nel 1962. "Non devo chiedere scusa, non è questo il tema, la parola romperebbe tutti i legami", ha detto il capo dello Stato in un'intervista pubblicata dal settimanale "Le Point". "Il peggio sarebbe concludere: 'Ci scusiamo e ognuno riprende la sua strada'", ha detto Macron. Secondo il presidente francese, "il lavoro sulla memoria e sulla storia" consiste nel sostenere che durante il periodo della colonizzazione c'è stato "dell'inqualificabile, dell'incompreso" e "forse dell'imperdonabile". (Frp)