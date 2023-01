Riforme: Ciriani, entro l'anno incardinare in Parlamento presidenzialismo o autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del presidenzialismo e della riforma sull'Autonomia differenziata "sono due percorsi che devono iniziare e viaggiano paralleli, se ne è parlato ma non si è fatto nulla. Speriamo che entro l'anno si possa incardinare in Parlamento una delle due riforme o entrambe". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ai microfoni di "Radio anch'io" su Rai Radio1. (Rin)