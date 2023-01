Vaticano: il Papa riceve questa mattina il sindaco di Roma Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Papa Francesco riceve questa mattina in Udienza il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E' un appuntamento che si rinnova: sarà l'occasione per gli auguri di inizio anno e per un confronto sui temi riguardanti la Capitale.(Civ)