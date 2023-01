Laos-Vietnam: premier si impegnano a rafforzare cooperazione, firmati diversi accordi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito, i due leader hanno osservato una crescita della cooperazione nella difesa e nella sicurezza e progressi nella cooperazione economica, nell’istruzione e nella cultura, nella sanità e nello sport. È stato concordato di continuare a lavorare per rafforzare i legami in tutti i settori, in particolare nella difesa, nella sicurezza, nel commercio e negli investimenti, nel turismo e nelle infrastrutture, nell’energia e nell’agricoltura pulita. Ieri Pham Minh Chinh è stato ricevuto anche dal presidente laotiano, Thongloun Sisoulith. Il primo ministro vietnamita, inoltre, ha avuto colloqui con gli ex presidenti Choummaly Sayasone e Bounnhang Vorachit e con l’ex premier Thongsing Thammavong. Oggi è in programma la 45ma riunione della Commissione intergovernativa. La visita si concluderà con una cerimonia di chiusura dell’Anno dell’amicizia e della solidarietà Vietnam-Laos 2022. (Fim)