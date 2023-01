Usa-Brasile: attacchi a sedi istituzionali, parlamentari discutono indagine congiunta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre sono in particolare i punti sui quali si concentra il magistrato: l'assenza di adeguate forze di sicurezza nella Piazza dei Tre Poteri, quella su cui insistono le sedi prese d'assalto, e in particolare della squadra antidisturbo della polizia ("Batalhao de Choque"). Si censura quindi il via libera dato all'entrata nella capitale di oltre cento pullman di manifestanti, senza nessun accompagnamento della polizia, anche se era "nota" la natura "anti democratica" dell'iniziativa. De Moraes denuncia infine la "totale inerzia" mostrata dalle autorità locali nel non sgomberare l'area antistante il quartier generale dell'esercito, da settimane luogo di raduno dei sostenitori di Bolsonaro, "pur essendo chiaro che era pieno di terroristi". (segue) (Was)