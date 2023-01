Usa-Brasile: attacchi a sedi istituzionali, parlamentari discutono indagine congiunta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Moraes, titolare di un inchiesta aperta da tempo sugli atti "anti democratici" ricondotti soprattutto alla propaganda sui presunti brogli alle elezioni, parla di una "organizzazione criminale, i cui atti si registrano da mesi, compreso nella capitale". La sua esistenza, prosegue, "è un forte indizio della connivenza e della complicità del potere pubblico con i reati commessi", rivela "il grave compromesso arrecato all'ordine pubblico e la possibilità di ripetizione di simili atti, nel caso le circostanze non dovessero cambiare". Gli atti di "terrorismo" si presentano come una vera "tragedia annunciata, data la completa pubblicità data alla convocazione delle manifestazioni illegali attraverso le reti sociali o i programmi di messaggistica istantanea". (segue) (Was)