Usa-Brasile: attacchi a sedi istituzionali, parlamentari discutono indagine congiunta (5)

- Il colonnello Fabio Augusto Vieira, già consegnato alla giustizia, era stato sollevato dall'incarico di capo della polizia lunedì, per decisione di Ricardo Capelli, il funzionario del ministero della Giustizia cui il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, con un apposito decreto di commissariamento, ha affidato fino al 31 gennaio la responsabilità dell'Ordine pubblico a Brasilia. Torres, fisicamente lontano dalla capitale nelle ore della crisi, era invece stato licenziato dal governatore di Brasilia, Ibaneis Rocha, prima che questi fosse a sua volta sospeso dall'incarico per ordine di de Moraes. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, Torres ha detto che, saputo dell'ordine di arresto, "ha deciso di interrompere le ferie e tornare in Brasile", per "presentarsi alla giustizia e seguire la mia difesa". (segue) (Was)