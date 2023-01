Corea del Sud: sfruttamento del lavoro, governo tiene audizione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ospiterà oggi una audizione pubblica per discutere possibili soluzioni all'annosa controversia dello sfruttamento del lavoro coreano in tempo di guerra, alla base delle controversie diplomatiche che ancora oppongono il Paese al Giappone. All'organizzazione dell'audizione ha preso parte anche il deputato Chung Jin-suk, direttore dell'Unione parlamentare Corea del Sud-Giappone. Secondo il quotidiano "Korea Herald", il governo sudcoreano sta valutando la creazione di un fondo finanziato da donazioni di aziende sudcoreane per compensare le vittime, cui dovrebbero aggiungersi scuse ufficiali delle aziende giapponesi coinvolte nelle pratiche di sfruttamento durante la Seconda guerra mondiale: Mitsubishi Heavy Industries e Nippon Steel. (Git)