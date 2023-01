Corea del Sud: controspionaggio indaga rete di spie nordcoreane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di controspionaggio della Corea del Sud hanno posto sotto indagine il funzionario di un "partito progressista" e due altri individui nell'isola di Jeju, tutti sospettati di essere parte di una rete di spionaggio della Corea del Nord. Si tratta, sottolinea la stampa sudcoreana, della prima indagine nota intrapresa dall'amministrazione del presidente Yoon Suk-yeol in merito ad attività di spionaggio nordcoreane del Paese. Secondo le indiscrezioni, la rete di spie potrebbe essere estesa ad almeno tre altre città della Corea del Sud: Changwon e Jinju, nella provincia di Gyeongsang Meridionale, e Jeonju, nella provincia di Jeolla Settentrionale. Le spie a Jeju sono state sorvegliate per cinque anni dai servizi di intelligence sudcoreani, che alla fine dell'anno scorso hanno anche effettuato due perquisizioni. I mandati di perquisizione, consultati dai media, accusano il funzionario di partito di aver incontrato un agente nordcoreano ad Angkor Wat, in Cambogia, nel luglio 2017, e di aver ricevuto istruzioni per tre giorni in merito alla raccolta di informazioni e alla trasmissione e ricezione di messaggi in codice. Una volta tornato a Jeju, il funzionario avrebbe ingaggiato altre due persone - un funzionario sindacale e un attivista del lavoro - coi quali avrebbe creato un gruppo di spionaggio clandestino. Lo scorso novembre i tre avrebbero ricevuto istruzioni dalla Corea del Nord di condurre iniziative di attivismo politico contro il presidente Yoon, le forze politiche conservatrici e le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. (Git)