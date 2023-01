Energia: Arabia Saudita e Regno Unito sottolineano necessità di accelerare transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria un'azione collettiva immediata per combattere il cambiamento climatico e raggiungere zero emissioni nette di CO2. Lo hanno dichiarato il ministro dell’Industria e delle risorse minerarie dell’Arabia Saudita Bandar Alkhorayef, e il ministro per gli Affari, l'Energia e l'Attività d'impresa britannico Grant Shapps, parlando durante una conferenza dedicata al settore minerario a Riad. I ministri hanno evidenziato la necessità di accelerare la transizione energetica “grazie ad un’azione collettiva e immediata”. Il ministro saudita ha evidenziato il ruolo svolto dal Regno per lo sviluppo di catene di valore nel settore minerario in Africa e in Asia. “L'Arabia Saudita continua a sviluppare le sue catene del valore per oro, fosfati e alluminio e ha compiuto passi significativi per sviluppare un ambiente normativo per le auto elettriche”, ha aggiunto Alkhorayef. (Res)