Indonesia: ministro Affari marittimi Luhut, colloqui con Tesla ancora in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra il governo dell'Indonesia e il costruttore di auto elettriche Tesla in vista id un possibile investimento nel Paese sono tutt'ora in corso. Lo ha dichiarato oggi il ministro coordinatore degli Affari marittimi indonesiano, Luhut Pandjaitan, commentando le indiscrezioni in merito ai piani di Tesla per la realizzazione di stabilimenti produttivi nel Paese. Kuhut ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, spiegando che il governo è vincolato da un accordo di non divulgazione. (segue) (Fim)