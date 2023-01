Indonesia: ministro Affari marittimi Luhut, colloqui con Tesla ancora in corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Tesla è vicina a un accordo preliminare per la realizzazione di una fabbrica in Indonesia in grado di produrre fino a un milione di auto elettriche l’anno. Lo ha riferito il quotidiano “The Straits Times”, citando fonti a conoscenza del dossier. Il governo indonesiano corteggia da tempo il colosso fondato da Elon Musk e lo scorso anno le due parti hanno già firmato un accordo da 5 miliardi di dollari per la fornitura di nichel, elemento chiave per la realizzazione di batterie elettriche. Tesla vorrebbe ora realizzare più strutture in Indonesia con diverse funzioni utili alla catena di produzione delle sue auto. Il ministro degli Investimenti di Giacarta, Bahlil Lahadalia, ha confermato che le trattative con la società statunitense sono in corso. Per Tesla si tratterebbe della terza fabbrica al di fuori degli Usa, dopo quelle inaugurate a Shanghai e a Berlino. (Fim)