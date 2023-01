Arabia Saudita: ministro Investimenti, Riad è la “valvola di sicurezza” dell’energia mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L’Arabia Saudita è la “valvola di sicurezza” dell’energia mondiale dal momento che il suo settore minerario è integrato con l’industria, la logistica e altri settori, tra cui la transizione energetica. Lo ha dichiarato il ministro degli Investimenti del Regno, Khalid al Falih, parlando durante una conferenza dedicata al settore minerario a Riad. "Viviamo in un mondo in cui è previsto un aumento della domanda di metalli critici che saranno fondamentali per l'elettrificazione dell'economia globale", ha proseguito il ministro, spiegando che il Regno potrebbe aiutare a trovare una soluzione a lungo temine nel settore energetico. “L'Arabia Saudita è la ‘valvola di sicurezza mondiale’ per l'energia, che si tratti di energie convenzionali, non convenzionali o rinnovabili, eolica, solare, idrogeno o ammoniaca o qualsiasi altra tecnologia emergente applicata nell'industria mineraria”, ha concluso il ministro. (Res)