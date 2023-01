Arabia Saudita: joint venture tra Ma'aden e fondo Pif per investire in esplorazione mineraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Saudi Arabian Mining Co (Ma'aden) e il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita (Pif) hanno fondato una joint venture per investire ed espandere l’esplorazione mineraria. Lo ha reso noto la società in un comunicato stampa, ripreso dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale Ma'aden deterrà il 51 percento dell'impresa mentre il fondo sovrano deterrà il 49 per cento. “La strategia sarà quella di investire nei settori del ferro, dame, nichel e litio”, ha spiegato il comunicato. Il capitale iniziale della nuova società ammonterà a 187,5 milioni di riyal (50 milioni di dollari). "Questo è un passo significativo per Ma'aden mentre sviluppiamo il settore minerario in Arabia Saudita e posizioniamo il Regno come un alleato chiave per garantire i metalli del futuro”, ha affermato l’amministratore delegato, Robert Wilt. (Res)