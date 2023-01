Ue: Eurobarometro, 98 per cento degli italiani preoccupati per il costo della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preoccupazione maggiore per il 93 per cento dei cittadini europei riguarda il costo della vita. Lo rileva l'ultimo sondaggio Eurobarometro rilasciato oggi dal Parlamento europeo. Allo stesso tempo, il supporto verso l'Unione europea si conferma alto e i cittadini si aspettano che continui a lavorare a possibili soluzioni in grado di mitigare gli effetti della crisi. Dai risultati emerge che, in ciascuno Stato membro, oltre sette intervistati su dieci hanno dichiarato di essere preoccupati del crescente costo della vita. I dati più alti in Grecia (100 per cento), Cipro (99 per cento), Italia e Portogallo (entrambi al 98 per cento). La seconda preoccupazione più citata nel sondaggio, pari all'82 per cento, è stata la minaccia della povertà e dell'esclusione sociale, seguita dal cambiamento climatico e dalla diffusione della guerra in Ucraina, al terzo posto con l'81 per cento. In Italia, il cambiamento climatico, assieme a povertà e esclusione sociale, occupano il secondo posto nelle preoccupazioni principali della popolazione, entrambe segnalate dal 92 per cento dai cittadini. Dai dati, emerge che i cittadini europei si aspettano che l'Unione continui a lavorare a possibili soluzioni contro le crisi che hanno colpito il continente nel corso degli ultimi anni. (segue) (Beb)