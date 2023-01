Ue: Eurobarometro, 98 per cento degli italiani preoccupati per il costo della vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 33 per cento di loro, però, si dice soddisfatto rispetto a quanto adottato dal proprio governo nazionale e dall'Ue per far fronte al crescente costo della vita. Il dato di soddisfazione è di poco superiore in Italia, con un 38 per cento di cittadini soddisfatti rispetto alle reazioni avute dall'Ue, e un 37 per cento che esprime giudizio positivo sulle iniziative intraprese dal governo. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, quasi la metà della popolazione europea (46 per cento), afferma che il proprio tenore di vita sia già stato ridotto a causa delle conseguenze della pandemia di Covid, della guerra di aggressione della Russia e dall'aumento del costo della vita. Un altro 39 per cento non ha ancora visto diminuire il proprio tenore di vita, ma si aspetta che ciò avvenga nell'anno a venire, con prospettive piuttosto negative per il 2023. Circa il 39 per cento degli intervistati in Europa, ha invece affermato di avere, o aver avuto in qualche circostanza, difficoltà nel pagamento delle bollette. Il dato rappresenta un aumento di nove punti rispetto al 30 per cento dell'autunno 2021. In Italia il dato è al 64 per cento. "Le persone sono comprensibilmente preoccupate per l'aumento del costo della vita, poiché sempre più famiglie stanno lottando per sbarcare il lunario. Ora è il momento per noi di garantire soluzioni per tenere sotto controllo le nostre bollette, respingere l'inflazione e far crescere le nostre economie. Dobbiamo proteggere i più vulnerabili nella nostra società", ha dichiarato in merito la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Con i dati dell'inflazione ai massimi livelli dagli ultimi decenni, i cittadini chiedono infatti che il Parlamento europeo si concentri sulla lotta alla povertà e all'esclusione sociale (37 per cento contro il 32 per cento in Italia). Anche la salute pubblica rimane rilevante per molti dei partecipanti al sondaggio (34 per cento, contro il 42 per cento in Italia), così come l'azione continua contro il cambiamento climatico (31 per cento sia in Ue che in Italia). Fondamentale, come indicato dai cittadini europei, anche il sostegno all'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro (31 per cento in Ue, 45 per cento in Italia). (segue) (Beb)