Ue: Eurobarometro, 98 per cento degli italiani preoccupati per il costo della vita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti crisi e, in particolare, la guerra della Russia contro l'Ucraina, stanno invece rafforzando il sostegno dei cittadini all'Ue: il 62 per cento vede l'adesione all'Unione come una "buona cosa", uno dei risultati più alti mai registrati dal 2007, anche se in calo di 3 punti percentuali rispetto all'ultima rilevazione. In Italia, il dato è sensibilmente più basso, facendo registrare un 46 per cento di cittadini favorevoli. Due terzi dei cittadini europei (66 per cento, in calo di 4 punti percentuali), considerano importante l'appartenenza del proprio paese all'Unione europea, mentre il 72 per cento ritiene che il proprio Paese abbia beneficiato dall'essere uno Stato membro dell'Unione. I dati rispettivi per l'Italia sono al 61 per cento. In questo contesto, la pace rimane, per gli intervistati, un aspetto fondamentale e fondante per l'Europa. Il 36 per cento degli europei afferma che il contributo al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza sono i principali benefici dell'adesione all'Ue, con sei punti di aumento rispetto all'autunno 2021 (Italia al 34 per cento). Inoltre, gli europei pensano anche che l'Ue faciliti una migliore cooperazione tra gli Stati membri per il 35 per cento dei partecipanti allo studio, il 34 per cento degli italiani. (Beb)