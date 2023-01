Arabia Saudita: Ma'aden e statunitense Ivanhoe Electric firmano accordo per joint venture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Saudi Arabian Mining Co (Ma'aden) ha firmato un accordo con il gruppo statunitense Ivanhoe Electric (Ie) per formare una joint venture e favorire l’esplorazione mineraria di rame, oro, nichel e argento nel Regno. È quanto riferito dal sito web d’informazione economica “Trade Arabia”. Nell'ambito dell'operazione, la società saudita acquisirà una partecipazione del 9,9 per cento nel gruppo americano per 126 milioni di dollari. In base ai termini della transazione, Ma'aden otterrà il diritto di nominare un amministratore indipendente nel consiglio di amministrazione di Ivanhoe Electric e riceverà circa 10,2 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 12,38 dollari per azione. Il gruppo minerario saudita ha affermato che la joint venture esplorerà 48.500 chilometri quadrati di “aree selezionate che dimostrano un eccellente potenziale”. (Res)