Iraq-Giordania: premier Sudani ricere presidente parlamento Safadi, focus cu cooperazione

- Il primo ministro dell’Iraq, Muhammad al Sudani, ha ricevuto a Baghdad il presidente del parlamento giordano Ahmed al Safadi per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, i due hanno parlato delle modalità per ampliare le relazioni bilaterali in diversi settori. In particolare, durante il colloquio le parti hanno evidenziato la necessità di sviluppare le relazioni a livello legislativo ed esecutivo tra Iraq e Giordania e l’importanza del coordinamento reciproco nell'affrontare varie crisi e sfide economiche. (Res)