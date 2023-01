Russia: Mosca convoca riunione Consiglio sicurezza dell'Onu su Ucraina il 17 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha convocato una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sull'Ucraina per il 17 gennaio. Lo ha annunciato su Telegram Dmitrij Polyanskij, vicerappresentante permanente russo all'Onu. Come ha sottolineato Polyanskij, "per ogni riunione anti-russa dei nostri oppositori cerchiamo di rispondere con una nostra sull'argomento imbarazzante per loro". Il diplomatico ha anche reso noto che la Russia convocherà il 20 gennaio una riunione informale del Consiglio per discutere gli attacchi ucraini contro il Donbass di dicembre scorso.(Rum)