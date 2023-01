Medio Oriente: l'Arabia Saudita ribadisce il suo sostegno al popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’Arabia Saudita ha ribadito il suo sostegno al popolo palestinese e la necessità di "intensificare gli sforzi internazionali per porre fine al conflitto e migliorare la stabilità dell'intera regione”. È quanto dichiarato dal rappresentante permanente del Regno all'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), Saleh al Suhaibani, secondo quanto riferito dal quotidiano “Arab News”. "La causa palestinese rappresenta il pilastro principale del lavoro dell’Oic, un asse importante dei suoi interessi e un senso del dovere dettato dalla sua ferma convinzione, coscienza e affiliazione alla sua nazione araba e islamica", ha affermato Al Suhaibani durante una riunione straordinaria del comitato esecutivo a Gedda per discutere della visita presso il complesso della moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, da parte del ministro della Sicurezza nazionale di Israele e leader del partito di estrema destra Otzama Yehudit, Itamar Ben-Gvir. (Res)