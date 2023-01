Regno Unito: Sunak in visita in Scozia, previsto colloquio con Sturgeon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak si recherà oggi in Scozia, dove terrà un colloquio di persona con la premier Nicola Sturgeon, in un incontro che ha l'obiettivo di mitigare la spinta indipendentista della Scozia. Il quotidiano "The Telegraph" rivela che il colloquio tra i due dovrebbe iniziare nella tarda serata di oggi e proseguire fino a domani. Sunak e Sturgeon avevano già conversato un paio di volte nei mesi scorsi, ma questa è la prima visita in Scozia di Sunak come premier. Sunak annuncerà la costruzione di due nuovi porti franchi, che dovrebbero essere situati vicino alle città di Inverness ed Edimburgo, cercando così di sottolineare il vantaggio che il Regno Unito porta agli scozzesi. (Rel)