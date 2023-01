Usa: assistente segretario Lu in India e Bangladesh da oggi al 15 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato Usa per l'Asia centrale e meridionale, Donald Lu, sarà impegnato da oggi al 15 gennaio in un viaggio ufficiale in India e in Bangladesh, per una serie di incontri di alto livello dedicati alla cooperazione nei campi del commercio, dell'energia, della sicurezza, della libertà religiosa e dei diritti umani. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. Lu andrà prima in India per partecipare a una riunione del Forum bilaterale Usa-India e incontrare alcuni funzionari di governo. In Bangladesh, l'assistente del segretario di Stato incontrerà funzionari pubblici e rappresentanti della società civile, per discutere un rafforzamento della cooperazione strategica bilaterale. (Was)