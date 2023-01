Giappone: aerei da guerra indiani prendono parte all'esercitazione congiunta Veer Guardian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza aerea dell'India ha inviato in Giappone quattro aerei da combattimento multiruolo Sukhoi Su-30MKI, che prenderanno parte all'esercitazione aerea congiunta Veer Guardian in programma da oggi al 26 gennaio. I velivoli, parte del 220mo squadrone della Forza aerea indiana di stanza ad Halwara, si trovano ora nella Base aerea di Hyakuri, a nord di Tokyo, e sono stati accompagnati da due aerei da trasporto tattico C-17 Globemaster III e da un'aerocisterna Il-78. All'esercitazione congiunta, originariamente in programma nel 2020 e più volte rinviata a causa della pandemia di Covid-19, il Giappone partecipa con velivoli Mitsubishi F-2 e F-15J Eagle. Questi ultimi prenderanno parte alla manovra nel ruolo di "aggressori". L'esercitazione Veer Guardian è stata preceduta nel 2019 da una esercitazione aerea congiunta in India. Le forze armate dei due Paesi hanno partecipato anche alla manovra navale multilaterale Malabar, a novembre 2021, e all'esercitazione aeronavale JIMEX che si è svolta al largo delle coste indiane a settembre dello stesso anno. (Git)