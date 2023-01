Giappone: Ocse, il Paese ha il primato delle donne di mezza età senza figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha la percentuale di donne di cinquant'anni senza figli più alta del mondo sviluppato. E' quanto emerge dagli ultimi dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), secondo cui il 27 per cento delle donne nate in Giappone nel 1970 non hanno dato alla luce nemmeno un figlio entro il 50esimo anno d'età. Si tratta della percentuale di gran lunga più elevata tra i 17 Paesi con dati comparabili presi in esame dall'Ocse: il più vicino al Giappone è la Finlandia, con una percentuale del 20,7 per cento. I dati Ocse non includono la Germania, dove però, secondo i dati forniti dalle autorità nazionali, non ha avuto figli il 21 per cento delle donne nate nel 1969. Il dato conferma ancora una volta la gravissima crisi demografica che interessa la terza economia mondiale. (segue) (Git)