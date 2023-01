Malesia: ministro Piantagioni critica Usa e Ue, misure contro l'olio di palma "infondate" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia e Malesia, i due maggiori produttori mondiali di olio di palma, coopereranno per contrastare la "discriminazione" subita da tale risorsa. Lo ha dichiarato il 9 gennaio il residente dell'Indonesia, Joko Widodo, a margine di un colloquio con il primo ministro della Malesia Anwar Ibrahim, che nei giorni scorsi si è recato in visita ufficiale a Giacarta. Widodo ha anche espresso apprezzamento per l'interesse degli investitori malesiani nel progetto della nuova capitale amministrativa nell'isola di Borneo. (Fim)