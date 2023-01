Thailandia: fiducia consumatori ai massimi da 25 mesi a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia dei consumatori della Thailandia ha registrato un miglioramento per il settimo mese consecutivo lo scorso dicembre, attestandosi a 49,7 punti, il valore più elevato da 25 mesi a questa parte. L'indice della fiducia dei consumatori è curato dall'università della Camera di commercio della Thailandia che prevede un ulteriore miglioramento nei prossimi mesi, in concomitanza con la ripresa dei flussi turistici internazionali. Secondo la Camera di commercio, l'economia della Thailandia conseguirà quest'anno una crescita compresa tra il 3,5 e il 4 per cento del Pil. (segue) (Fim)