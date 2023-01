© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo della Thailandia ha registrato un aumento del 5,89 per cento su base annua a dicembre, in linea con le previsioni degli economisti. Lo certificano i dati pubblicati la scorsa settimana dal ministero del Commercio thailandese. A novembre i prezzi al consumo avevano registrato un incremento del 5,55 per cento. (segue) (Fim)