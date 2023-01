Thailandia: fiducia consumatori ai massimi da 25 mesi a dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l governo della Thailandia intende mantenere il disavanzo dello Stato al di sotto della soglia del 3 per cento del Pil nei prossimi due anni fiscali. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze di quel Paese, Arkhom Termpittayapaisith, secondo cui l'esecutivo punta a un deficit non superiore a 593 miliardi di baht (17,13 miliardi di dollari) nell'anno fiscale 2024. Il ministro ha anche affermato che l'obiettivo ufficiale di un tasso di inflazione compreso tra l'1 e il 3 per cento è "appropriato" e funzionale all'obiettivo della ripresa economica. (segue) (Fim)