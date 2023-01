Usa-Brasile: attacchi a sedi istituzionali, parlamentari discutono indagine congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputati statunitensi stanno discutendo con le controparti del Brasile la possibilità di collaborare a una indagine riguardo le violente proteste verificatesi a Brasilia lo scorso fine settimana, culminate nell'assalto alle sedi istituzionali da parte di migliaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui ai colloqui prende parte tra gli altri il deputato democratico statunitense Bennie Thompson, già membro della commissione congressuale d'inchiesta sull'assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021. Il deputato non ha confermato espressamente l'indiscrezione, ma ha dichiarato di essere "orgoglioso del lavoro e del rapporto finale della commissione sul 6 gennaio. Sono pronto ad aiutare, se potrà servire da modello a indagini simili", ha affermato il democratico. (segue) (Was)