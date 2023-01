Usa-Brasile: attacchi a sedi istituzionali, parlamentari discutono indagine congiunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Brasile ha disposto ieri i primi arresti di funzionari di alto livello ritenuti responsabili degli assalti sferrati domenica alle sedi di esecutivo, legislativo e giudiziario, a Brasilia. I provvedimenti firmati dal giudice Alexander de Moraes riguardano Anderson Torres, ex ministro della Pubblica sicurezza nel Distretto federale ed ex ministro della Giustizia nel governo di Jair Bolsonaro, e di Fabio Augusto Vieira, capo della polizia cittadina. Gli arresti, sollecitati dalla Polizia federale, muovono dalle accuse di aver contribuito agli atti "terroristici", tramite "omissione" di controllo o "connivenza" con i manifestanti. I "comportamenti" dei due funzionari sono "gravissimi e potevano anche mettere a rischio la vita del presidente della Repubblica, dei deputati e senatori, e dei giudici della Corte suprema", spiega Moraes motivando la conferma dell'ordine di arresto. Una stretta giudiziaria rafforzata dalla richiesta del vice procuratore generale presso la Corte dei conti del Brasile (Tcu), Lucas Furtado, di congelare i conti bancari di Bolsonaro, Torres e del governatore di Brasilia - ora sospeso - Ibaneis Rocha. (segue) (Was)