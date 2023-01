Usa-Brasile: attacchi a sedi istituzionali, parlamentari discutono indagine congiunta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso commissario di governo Capelli aveva fornito una ricostruzione dei fatti di domenica 8, avvertendo che gli attacchi non si sarebbero potuti verificare senza "un sabotaggio" al piano di sicurezza cittadino compiuto proprio da Torres. "La responsabilità centrale di domenica è stata la mancanza di comando. È stata messa in atto una strutturata azione di sabotaggio comandata dall'ex ministro di Bolsonaro, Anderson Torres, che ha lasciato la segreteria di Pubblica sicurezza senza direzione, senza leadership ed è fuggito all'estero", ha detto Capelli nel corso di una intervista alla "Cnn Brasil". "Il primo gennaio abbiamo gestito l'insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva con la partecipazione di migliaia di persone che è stata un'operazione di sicurezza di grande successo. Ciò che è cambiato rispetto a domenica scorsa, l'8 gennaio, è stato il fatto che Anderson Torres ha assunto la carica di segretario alla Sicurezza, ha licenziato l'intero comando di polizia ed è andato all'estero. Se questo non è sabotaggio, non saprei come definirlo altrimenti". (segue) (Was)