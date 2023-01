Usa-Brasile: attacchi a sedi istituzionali, parlamentari discutono indagine congiunta (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cappelli ha poi annunciato che presto saranno provate le responsabilità. "C'è molto materiale per chiarire non solo la condotta dei manifestanti, ma anche la condotta dei funzionari e agenti che non hanno adempiuto al proprio obbligo", ha concluso. La figura di Torres è peraltro da seguire con attenzione: ministro della Giustizia e della sicurezza pubblica nel governo Bolsonaro, si era dimesso dall'incarico a poche ore dalla fine del 2022 e dalla scadenza del mandato. Immediatamente tornato a coprire l'incarico di responsabile della sicurezza di Brasilia, sda lui ricoperto in precedenza, Torres sarebbe partito per gli Usa, dove si trova tutt'ora. Un viaggio analogo a quello che lo stesso Bolsonaro compiva prima di capodanno, in tempo per evitare la cerimonia di insediamento di Lula. (Was)