Corea del Nord: Blinken, cooperazione trilaterale contro le provocazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Corea del Sud stanno approntando una "risposta coordinata ed efficace" a un eventuale uso di armi nucleari da parte della Corea del Nord. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi la Casa Bianca attraverso il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby. I presidenti Joe Biden e Yoon Suk-yeol, ha spiegato il portavoce, hanno ordinato ai rispettivi governi di "pianificare una risposta coordinata ed efficace a una serie di scenari, incluso l'uso del nucleare da parte della Corea del Nord". Questo dopo che stamane l'ufficio di presidenza della Corea del Sud ha confermato Seul e Washington stanno conducendo colloqui in merito alla condivisione di informazioni e all'attuazione di "piani congiunti" col coinvolgimento degli asset militari statunitensi. La precisazione giunge poche ore dopo la smentita ufficiale del presidente Usa Joe Biden, secondo cui Washington non sta discutendo esercitazioni nucleari congiunte con Seul. "Alla domanda del giornalista il presidente Biden ha dovuto ovviamente rispondere negativamente", ha commentato tramite una nota la portavoce del presidente sudcoreano, Kim Eun-hye. "Il termine 'esercitazioni nucleari congiunte' è utilizzato tra potenze nucleari", ha aggiunto la portavoce, sottolineando che Seul non gode di tale status, e aggiungendo che i due Paesi alleati stanno discutendo "la pianificazione e l'attuazione congiunta di piani in relazione alle operazioni delle risorse nucleari statunitensi per rispondere alle armi nucleari della corea del Nord". (segue) (Git)