Usa: Casa Bianca, Biden non è favorevole a messa a bando dei fornelli a gas

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non è favorevole alla messa al bando dei fornelli a gas, dopo che il commissario per la sicurezza dei prodotti per i consumatori, Richard Trumka, ha dichiarato in una recente intervista che le autorità starebbero valutando questa possibilità. Lo ha confermato all’emittente “Cnn” un portavoce della Casa Bianca, interpellato sulle dichiarazioni di Trumka che in quell’occasione ha definito i fornelli a gas “un problema per la sicurezza delle persone”. “Qualsiasi prodotto non sicuro può essere messo al bando: una soluzione alternativa potrebbe essere quella di fissare uno standard per le emissioni delle applicazioni”, ha aggiunto il commissario. (Was)