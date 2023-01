Usa: Jill Biden operata per rimuovere un tumore alla pelle, sta bene e tornerà oggi alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, ha concluso con successo un piccolo intervento chirurgico effettuato con la tecnica di Mohs per la rimozione di un tumore alla pelle, precedentemente identificato durante una visita di controllo grazie alla presenza di una lesione facciale. Lo ha confermato in un messaggio il medico della Casa Bianca, Kevin O’Connor, aggiungendo che grazie all’operazione, effettuata presso un ospedale militare, ha consentito di rimuovere tutte le cellule cancerose, e di non ritenere che saranno necessari ulteriori interventi nel prossimo futuro. “La first lady ha riscontrato un normale indolenzimento nella zona interessata dall’operazione, ma si sente bene e farà ritorno alla Casa Bianca già oggi”, ha detto. (Was)