Usa: gran giurì intensifica indagini su 6 gennaio, nuovi mandati di comparizione a staff elettorale di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gran giurì che sta portando avanti le indagini sul ruolo di Donald Trump nell’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021 ha intensificato la propria attività negli ultimi mesi, arrivando ad inviare mandati di comparizione ad una serie di personalità nella squadra elettorale dell’ex presidente degli Stati Uniti a dicembre. Nel documento, la cui copia è stata ottenuta dal “Washington Post”, vengono richieste “più di due dozzine” di informazioni, oltre ad alcune domande aggiuntive rispetto a quanto chiesto in mandati di comparizione analoghi emessi nei mesi precedenti nel quadro della stessa indagine. Ad alcuni membri dello staff di Trump è stato chiesto di chiarire se altre persone (oltre a loro stessi) stanno pagando le spese legali relative alle indagini del dipartimento della Giustizia. Inoltre, il gran giurì ha chiesto di ottenere qualsiasi informazione in possesso degli indagati su Dominion e Smartmatic, due società specializzate nella produzione di sistemi per il conteggio dei voti che, dopo le presidenziali del 2020, sono state accusate dai sostenitori di Trump di aver portato avanti una cospirazione tesa a ribaltare l’esito del processo elettorale. (Was)