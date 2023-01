Usa-Giappone: ministeriale 2+2, trattato di sicurezza esteso alla protezione dei satelliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Giappone hanno concordato di estendere l'ambito del loro trattato di sicurezza bilaterale allo spazio, e ad ambiti quali la protezione congiunta dei satelliti. L'accordo è stato raggiunto a Washington ieri, 11 gennaio, al culmine dell'incontro nel formato "2+2" tra i titolari dei dicasteri di Esteri e Difesa dei due Paesi. Una dichiarazione congiunta diramata dopo l'incontro afferma che l'Articolo 5 del trattato di sicurezza, che vincola gli Usa alla difesa del Giappone in caso di aggressione, si estende anche alle minacce nello spazio esterno. "I ministri ritengono che attacchi verso, da o nello spazio presentino una palese sfida alla sicurezza dell'alleanza, e affermano che tali attacchi, in determinate circostanze, potrebbero portare a invocare l'Articolo 5 del Trattato di sicurezza Giappone-Usa", afferma la dichiarazione. Lo spazio è un teatro bellico emergente, sia per la crescente centralità dei satelliti nell'ambito delle operazioni militari e d'intelligence, sia per la minaccia sempre più pressante rappresentata per gli Usa e per i loro alleati dagli arsenali balistici intercontinentali di Paesi come Cina, Russia e Corea del Nord. L'incontro nel formato "2+2" di ieri, cui hanno preso parte i segretari di Stato e Difesa Usa - Antony Blinken e Lloyd Austin - e i loro omologhi giapponesi, Yoshimasa Hayashi e Yasukazu Hamada, è il primo da gennaio 2022, che si era tenuto in videoconferenza. (Was)