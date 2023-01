Usa-Giappone: ministeriale 2+2 identifica nella Cina la "maggiore minaccia strategica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Giappone concordano nell'identificare la Cina come "maggiore minaccia strategica" nell'Indo-Pacifico e a livello globale. Lo conferma la dichiarazione congiunta diramata al termine della ministeriale nel formato "2+2" che si è tenuta a Washington ieri, 11 gennaio. All'incontro hanno preso parte i segretari di Stato e Difesa Usa - Antony Blinken e Lloyd Austin - e i loro omologhi giapponesi, Yoshimasa Hayashi e Yasukazu Hamada, che si sono detti concordi anche in merito alla necessità di "modernizzare e ottimizzare" l'alleanza tra i due Paesi per fronteggiare le principali minacce regionali e globali, incluse quelle rappresentate dalla Russia e dalla Corea del Nord. "I ministri hanno concordato che la politica estera della Cina punta a modificare l'ordine internazionale a suo beneficio, e a impiegare a tal fine il crescente potere politico, economico, militare e tecnologico", afferma la dichiarazione congiunta. Tale condotta "è ragione di seria preoccupazione per l'alleanza e l'intera comunità internazionale". (segue) (Was)