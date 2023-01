Usa-Giappone: ministeriale 2+2 identifica nella Cina la "maggiore minaccia strategica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, i quattro ministri hanno discusso il rafforzamento dell'interoperabilità tra le rispettive forze armate e della cooperazione per "l'efficace dispiegamento" di inedite capacità d'attacco a lungo raggio giapponesi: un riferimento ai piani di Tokyo per l'acquisizione di missili da crociera e missili balistici da teatro. La cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa interesserà anche la ricerca di "materiali avanzati" in risposta ai progressi della Cina nello sviluppo di armi balistiche ipersoniche. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha espresso apprezzamento per le nuove strategie di sicurezza adottate dal Giappone il mese scorso, che faranno da base nei prossimi anni a un rapido processo di riarmo della terza potenza mondiale. "Accogliamo calorosamente le nuove strategie, specie perché come già abbiamo detto esiste una straordinaria convergenza tra le nostre strategie e quelle del Giappone", ha dichiarato il segretario durante una conferenza stampa a margine dell'incontro di ieri. (segue) (Was)