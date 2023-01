Usa-Giappone: ministeriale 2+2 identifica nella Cina la "maggiore minaccia strategica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Durante l'incontro di ieri, i ministri di Stati Uniti e Giappone hanno concordato di estendere l'ambito del loro trattato di sicurezza bilaterale allo spazio, e ad ambiti quali la protezione congiunta dei satelliti. "I ministri ritengono che attacchi verso, da o nello spazio presentino una palese sfida alla sicurezza dell'alleanza, e affermano che tali attacchi, in determinate circostanze, potrebbero portare a invocare l'Articolo 5 del Trattato di sicurezza Giappone-Usa", afferma la dichiarazione congiunta diffusa al termine dell'incontro. Lo spazio è un teatro bellico emergente, sia per la crescente centralità dei satelliti nell'ambito delle operazioni militari e d'intelligence, sia per la minaccia sempre più pressante rappresentata per gli Usa e per i loro alleati dagli arsenali balistici intercontinentali di Paesi come Cina, Russia e Corea del Nord. L'incontro nel formato "2+2" di ieri è il primo da gennaio 2022, che si era tenuto in videoconferenza.