Regno Unito-Giappone: firmato Accordo militare di accesso reciproco

- Regno Unito e Giappone hanno firmato ieri un importante Accordo militare di accesso reciproco (Raa), in occasione della visita a Londra del primo ministro giapponese Fumio Kishida. L'intesa rimuove gli ostacoli allo svolgimento di esercitazioni militari congiunte in entrambi i Paesi: "Negli ultimi 12 mesi abbiamo scritto il prossimo capitolo della relazione tra Regno Unito e Giappone, accelerando, edificando e approfondendo i nostri legami", afferma la nota. "Questo Accordo di accesso reciproco è estremamente significativo per entrambi i nostri Paesi: consolida il nostro impegno per l'Indo-Pacifico e sottolinea lo sforzo comune per rafforzare la sicurezza economica", afferma una nota diffusa dall'ufficio del primo ministro britannico Riki Sunak prima dell'incontro di ieri. L'accordo era già stato concordato in linea di principio lo scorso maggio. (Rel)