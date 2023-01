© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del Polo universitario interateneo di Rieti. Intervengono, tra gli altri, la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni e il rettore dell'Università degli Studi della Tuscia Stefano Ubertini. Sala polifunzionale del complesso di Santa Lucia in via delle Fontanelle a Rieti (ore 10:00)- La sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, e la giunta presenteranno i dati sulle iniziative del Natale viterbese 2022. Sala consiliare di Palazzo dei Priori a Viterbo (ore 12:00)- Inaugurazione del nuovo centro "Class Ultrasound Omics" del Policlinico Gemelli che ha come obiettivo principale quello di integrare e coniugare le più avanzate tecnologie in ambito ecografico alle scienze omiche, che costituiscono l'ultima frontiera della ricerca scientifica. Aula Brasca del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs (ore 13:00)- Celebrazione presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma (ore 19:00) (Rer)