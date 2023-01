Usa: Casa Bianca su blocco del traffico aereo, proseguono indagini Faa su cause dell’incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza dei cittadini statunitensi è la priorità assoluta del governo federale. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa, commentando i malfunzionamenti che questa mattina hanno portato l’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) a sospendere temporaneamente tutte le partenze e i voli sul territorio nazionale. “Il presidente Biden è stato aggiornato sulla situazione dal segretario ai Trasporti, Pete Buttigieg, e allo stato attuale non ci sono prove che dimostrino un attacco hacker contro i sistemi informatici: la Faa sta continuando ad indagare per risalire alle cause dell’incidente, e per identificare i provvedimenti da prendere per garantire che nulla di simile accada in futuro”, ha detto. (Was)