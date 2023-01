Usa: presidente Camera su deputato repubblicano George Santos, è stato eletto e non deve dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, non si è unito ai colleghi di partito che oggi hanno chiesto le dimissioni del deputato repubblicano George Santos, che ha recentemente ammesso di aver contraffatto alcuni dettagli del suo background professionale e fornito informazioni fuorvianti sul finanziamento della sua campagna elettorale alle elezioni di medio termine dello scorso novembre. Parlando con i giornalisti, McCarthy ha affermato che “bisogna rispettare la Costituzione: i cittadini lo hanno eletto, e se ci sono dei problemi bisogna passare per la commissione Etica”. Santos, che ai giornalisti ha detto di non essere intenzionato a dimettersi, è stato eletto a novembre nel terzo distretto dello Stato di New York, strappando il seggio ai democratici. (Was)