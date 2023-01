Brasile: avvocato Lula minacciato da sostenitore Bolsonaro in aeroporto a Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato del presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, Cristiano Zanin, è stato perseguitato e minacciato da un sostenitore dell'ex presidente Jair Bolsonaro mentre si trovava presso l'aeroporto di Brasilia. Lo riferisce "Cnn Brasil", mostrando le immagini dell'aggressione che sono state registrate con il cellulare dallo stesso aggressore. L'uomo offende l'avvocato e lo minaccia dicendo di aver voglia di picchiarlo e fargli del male. L'avvocato, che non ha alcun incarico pubblico e si trovava a Brasilia per motivi personali ha detto di sperare in una punizione dell'uomo. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati ha avviato un'inchiesta interna. (Brb)