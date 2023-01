Banco Bpm: conclusa con successo emissione green bond da 750 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm comunica di aver portato a termine con successo una nuova emissione Green Senior Preferred, con scadenza quattro anni per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Come si legge in una nota gli ordini, pari a 1,4 miliardi di euro hanno raggiunto quasi il doppio dell’emissione, con una buona granularità (circa 120 investitori coinvolti), confermando il forte interesse da parte degli investitori per il nome Banco Bpm. Circa il 78 per cento degli ordini allocati hanno avuto una connotazione Esg. Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,613 per cento e paga una cedola fissa del 4,875 per cento. L’obbligazione, che è riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell'emittente e ha un rating atteso di Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS). I proventi derivanti dall’emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework della banca. (segue) (Com)