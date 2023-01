Colombia: almeno dieci morti negli scontri tra guerriglieri Eln e dissidenti Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno dieci morti il bilancio degli scontri tra guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) e i dissidenti delle disciolte Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc), nel dipartimento di Arauca, nella Colombia orientale. Lo riferisce la radio "Rcn". Gli abitanti delle zone rurali colpite dalla violenza hanno informato attraverso i social network dei fatidici scontri, in cui sarebbe caduto il responsabile delle finanze della dissidenza Farc, conosciuto come Solin. Gli scontri tra i due gruppi armati si registrano nel momento in cui è già avviato un dialogo di pace tra il governo e l'Eln. Anche i gruppi di dissidenti Farc, che erano fuoriusciti dall'organizzazione proprio in occasione della firma del trattato di pace con il governo, potrebbero rientrare nel piano di pacificazione nazionale lanciato dal presidente Gustavo Petro. (Brb)